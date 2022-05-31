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Halterde 1 altın 3 gümüş madalya

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’nın dördüncü gününde madalya yağmuru devam etti. Kadınlar 64 kiloda yarışan Nuray Güngör silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 23:44
Halterde 1 altın 3 gümüş madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde madalya yağmuru devam etti. Kadınlar 64 kiloda yarışan Nuray Güngör silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.
Bu sıklette diğer milli sporcu Berfin Altun silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken koparmada 86, toplamda ise 206 kiloluk derece elde etti. Organizasyonun dördüncü gününde ay-yıldızlıların madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

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