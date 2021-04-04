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'nda 3 madalya

'nın başkenti 'da düzenlenen Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 3 madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:06
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

'nın başkenti 'da düzenlenen Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 3 madalya kazandı. Kadınlar 55 kiloda , silkmede kaldırdığı 110 kg ile bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde 55 kiloda , koparmada kaldırdığı 112 kg ile gümüş madalya kazandı. 61 kiloda yarışan ise toplamda 287 kiloyla Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu. Millilerde yarın 67 kilo da ve M.Furkan Özbek madalya için yarışacak.

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