Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler 3 madalya kazandı. Kadınlar 55 kiloda Sümeyye Kentli, silkmede kaldırdığı 110 kg ile bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde 55 kiloda Muammer Şahin, koparmada kaldırdığı 112 kg ile gümüş madalya kazandı. 61 kiloda yarışan Ferdi Hardal ise toplamda 287 kiloyla Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu. Millilerde yarın 67 kilo da Yusuf Fehmi Genç ve M.Furkan Özbek madalya için yarışacak.