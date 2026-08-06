Avrupa genelinde etkili olan kavurucu sıcak dalgası İtalya'yı adeta kilitledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son hava durumu bültenine göre, ülkede aşırı sıcaklar sebebiyle en yüksek tehlike kategorisi olan 3. seviye "kırmızı alarm" uygulanan kent sayısı 25'ten 27'ye çıkarıldı. Böylece ülkedeki tüm büyük şehirler kırmızı alarm kapsamına alınmış oldu.

KIRMIZI ALARM TÜM TOPLUM İÇİN SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3. seviye kırmızı alarmın sadece yaşlılar, çocuklar veya kronik rahatsızlığı bulunan hassas gruplar için değil, sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere toplumun tamamı için ciddi sağlık riski oluşturduğu vurgulandı. Ülkede bu yıl 4. kez etkili olan şiddetli sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha devam etmesi bekleniyor.

KIRMIZI ALARM TÜM TOPLUM İÇİN SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3'üncü seviye 'kırmızı alarm' sistemine iki kent daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, '3'üncü seviye' olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini açıkladı. Yetkililer, İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların son günlerde 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşları saat 11.00 ile 18.00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve günde en az 1,5 litre su tüketmeleri konusunda uyardı.