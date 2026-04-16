Ziraat Türkiye Kupası
Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

Eğitim camiası Siverek'teki saldırı sonrası ayakta! Şanlıurfa Siverek'te bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgede eğitime ara verilirken, Türkiye genelinde eğitim sendikaları 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Veliler "Yarın okul var mı?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden gelen açıklamalar netleşti. Peki, 16-17 Nisan Şanlıurfa okullar tatil mi? İşte Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara okullarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 07:10
Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

ŞANLIURFA SİVEREK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 4 gün süreyle ara verilmiştir. Bu okulda öğrenciler 20 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

ŞANLIURFA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Siverek'teki bu özel durum haricinde, Şanlıurfa il genelindeki diğer okullar için valilik tarafından alınmış resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günleri okullar resmi olarak açıktır.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YARIN OKUL VAR MI?

Türkiye'nin büyükşehirlerinde de eğitim takvimi planlandığı gibi işliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir Valiliklerinden 16-17 Nisan tarihlerine yönelik bir tatil duyurusu yapılmamıştır. Okullar bu illerde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

DİKKAT: SENDİKALARIN 2 GÜNLÜK EYLEMİ BAŞLADI

Okulda şiddete karşı tek ses olan eğitim sendikaları (Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen vb.) kritik bir karar aldı. Sendikalar 15 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Perşembe günlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma eylemi yapmaktadır.

15 Nisan'da gerçekleştirilen eylemlerin ardından süreci yakından takip etmektedir.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

DERSLER BOŞ MU GEÇECEK?

16 Nisan Perşembe günü, eyleme katılan öğretmenlerin bulunduğu sınıflarda derslerin işlenmesinde aksaklıklar yaşanabilir. Okullar resmi olarak tatil olmasa da, öğretmenlerin eylemi nedeniyle eğitimde kısmi yavaşlamalar görülebilir.

G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
Tedesco ipleri böyle eline aldı!
DİĞER
Fuhuş pazarlığı gün yüzüne çıkıt! Oyuncu Aleyna Bozok ve Yiğit Macit'in mesajları ifşa oldu: "Kanka o parayı bölüşürüz"
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu'nu silahla bastı: 9 can kaybı | Baba Uğur Mersinli tutuklandı
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45