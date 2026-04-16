Okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma okullar tatil edilecek mi?

Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi! 16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen sendikal eylemlerin ardından gözler haftanın son iş gününe çevrildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olayların yankıları sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17 Nisan Cuma günü için resmi bir karar aldı mı? İşte Türkiye genelinde ve İstanbul'da okulların son durumu...

17 NİSAN CUMA RESMİ BİR TATİL KARARI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından Türkiye genelinde 17 Nisan Cuma gününün tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. MEB çalışma takvimine göre 17 Nisan Cuma günü, tüm kademelerdeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecektir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, herhangi bir il valiliğinden tatil duyurusu yayınlanmamıştır.

ÖĞRETMENLERİN EYLEMİ DEVAM EDİYOR MU?

Eğitim sendikalarının "şiddete hayır" temalı iş bırakma eylemleri büyük oranda 15-16 Nisan tarihlerini kapsamaktaydı. 17 Nisan Cuma günü öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun görev başında olması beklenmektedir. Ancak okul bazlı farklılıklar yaşanabileceğinden, en doğru bilgi için okul idareleriyle iletişimde kalmak faydalı olacaktır. Tüm kademelerde ders zili her zamanki saatinde çalacaktır.