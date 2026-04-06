BİM aktüel ürünler kataloğu: 7-10 Nisan BİM'de neler var?
BİM market zincirlerinde bu hafta indirim fırtınası esiyor! 7 Nisan Salı günü kişisel bakım, hijyen ve temel mutfak ihtiyaçlarında dev indirimler başlarken; 10 Nisan Cuma günü teknoloji meraklıları ve evini yenilemek isteyenler için "Aktüel" standları dolup taşacak. Peki, "7 Nisan BİM kataloğu neler var?" ve "10 Nisan BİM Cuma ürünleri indirimli mi?" İşte haftanın yıldız ürünleri ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:22
BİM 10 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
DAGi Kadın/Erkek T-Shirt: 289 TL
DAGi Kadın Örme Alt / Erkek Dokuma Alt: 349 TL
Eva Sandalet (Kadın/Erkek): 129 TL
Eva Sandalet (Çocuk): 95 TL - 99 TL
Maisonette Yüz Havlusu: 99 TL
Maisonette El Havlusu: 69 TL
Ayak Havlusu: 79 TL
Düz/Fırfırlı Dikişsiz Bone: 49 TL - 65 TL
Yazma / Eşarp: 89 TL
Meron Solar Led Saplama Aydınlatma: 55 TL
Meron Solar Led Saplama Çiçek: 79 TL
Solar Kirpi Aydınlatma: 469 TL
Solar Dekoratif Yusufçuk Lamba: 199 TL
Solar Yıldız ve Üçgen Lamba Çeşitleri: 189 TL
Ambians Projeksiyon Led Masa Lambası: 690 TL
Serinova Ayaklı Saksı (9.8 L): 159 TL
Tombik Balkon Saksısı (6.5 L): 109 TL
Sakura Saksı Çeşitleri: 29 TL - 49 TL arası
Dora Saksı Çeşitleri: 37 TL - 69 TL arası
Lale Demeti (8'li): 179 TL
SGS Benzinli Motorlu Tırpan (52cc): 4.750 TL
SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru (52cc): 4.490 TL
Meron Solar Aydınlatma Sistemi: 1.450 TL
Herevin Bahçe Saklama Kutusu (130 L): 699 TL
SGS Pürmüz Seti: 369 TL
Makaralı Hortum Seti (15 m): 439 TL
Esnek Hortum Seti (15 m): 449 TL
Solar Dekoratif Çiçekli Aydınlatma (8 Lambalı): 499 TL
Bitki Toprağı Green Life (10 L): 49 TL
Dijitsu 58 İnç 4K UHD QLED Google TV: 21.500 TL
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Google TV: 14.500 TL
Casper Via X45 Cep Telefonu (8/256 GB): 9.500 TL
Casper Via M45 Cep Telefonu (6/128 GB): 6.990 TL
Philips Buharlı Ütü Azur: 2.390 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky: 1.990 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 890 TL
Metal Dekoratif Bisiklet (49 cm): 699 TL
7 Kanat Rüzgar Gülü (~20 cm): 99 TL
Gardenware Dekoratif Kuş (~35 cm): 199 TL
Dekoratif Kediler (~16 cm): 299 TL
Ahşap Kuş Yuvası: 219 TL
Dekoratif Metal Saksı Süsleri (3'lü): 129 TL
Rüzgar Zili: 159 TL
Dekoratif Kelebek/Yusufçuk Süsleri (10'lu): 59 TL - 99 TL arası
Işıklı Duvara Asılır Bahçe Balkon Süsü: 199 TL
Örme Dekoratif Sepet: 179 TL
Yapay Sarmaşık (~210 cm): 57,50 TL
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
