CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 6-12 Nisan haftalık burç yorumları

6-12 Nisan haftalık burç yorumları

Yeni bir hafta, yeni enerjiler! 6 Nisan Pazartesi itibarıyla başlayan haftada gökyüzü oldukça hareketli. Güneş'in Koç burcundaki seyri liderlik özelliklerimizi ön plana çıkarırken, hafta ortasında yaşanacak Merkür retrosu etkileri iletişimde aksamalara neden olabilir. Kariyerinizde yeni bir kapı mı açılıyor yoksa aşk hayatınızda geçmişin izleri mi canlanıyor? İşte astrologların gözünden 6 - 12 Nisan haftası burç analizleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 13:54
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR? (6-12 NİSAN)

KOÇ (21 MART - 20 NİSAN)

Haftanın Mottosu: "Ben Buradayım!"
Kendi döneminizdesiniz ve enerjiniz zirvede. Yabancı kaynaklara göre, bu hafta kariyerinizde uzun süredir beklediğiniz o teklif gelebilir. Ancak Mars'ın konumu, fevri kararlar vermemeniz konusunda sizi uyarıyor. Aşk hayatınızda ise partnerinizle olan iletişiminize özen göstermelisiniz; yanlış anlaşılmalara açık bir haftadasınız.

BOĞA (21 NİSAN - 20 MAYIS)

Haftanın Mottosu: "İçsel Huzur."
Bu hafta biraz kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Finansal konularda sürpriz bir kazanç kapısı aralanabilir. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa şans sizden yana. Sağlık konusunda ise özellikle boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmeniz gereken bir dönem.

İKİZLER (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Haftanın Mottosu: "Sosyal Keşif."
Sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızla vakit geçirmek size iyi gelecek. Yeni projeler için ilham perileri kapınızda. Ancak yönetici gezegeniniz Merkür'ün gölgeli günleri, dijital aletlerle ve önemli belgelerle olan ilişkinizde dikkatli olmanızı gerektiriyor. Bilgiyi doğrulamadan paylaşmayın.

YENGEÇ (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Haftanın Mottosu: "Zirveye Adım Adım."
Kariyer hayatınızda parladığınız bir hafta. Üstlerinizden alacağınız destekle önemli bir sorumluluğu başarıyla tamamlayacaksınız. Ailevi konularda ise geçmişten gelen bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Sabırlı ve şefkatli yaklaşımınız düğümleri çözecektir.

ASLAN (23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Haftanın Mottosu: "Ufuk Çizgisi."
Seyahatler, eğitimler ve hukuki süreçler ön planda. Uzaklardaki dostlarınızdan alacağınız haberler keyfinizi yerine getirebilir. Vizyonunuzu genişleten yeni bir felsefe veya hobi edinebilirsiniz. Aşkta ise cesur olma zamanı; kalbinizin sesini dinleyin.

BAŞAK (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Haftanın Mottosu: "Dönüşümün Gücü."
Ortaklı kazançlar, miras veya vergi gibi finansal konular bu haftanın ana gündemi. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Duygusal anlamda bir arınma sürecine girebilirsiniz. Yabancı astroloji kaynakları, bu hafta rüyalarınızın size rehberlik edebileceğini belirtiyor.

TERAZİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Haftanın Mottosu: "Denge ve Uyum."
Odak noktanız ikili ilişkiler ve ortaklıklar. Yalnız olan Teraziler için ciddi bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Mevcut ilişkilerde ise "biz" demeyi öğrenmek önemli olacak. Ticari anlaşmalar için hafta başındaki enerjileri değerlendirin; hafta sonuna doğru pürüzler çıkabilir.

AKREP (24 EKİM - 22 KASIM)

Haftanın Mottosu: "Rutin ve Sağlık."
Günlük çalışma hayatınızda yoğun bir tempo sizi bekliyor. İş arkadaşlarınızla olan rekabete dikkat edin. Beslenme düzeninizi değiştirmek ve spora başlamak için harika bir hafta. Detaylarda boğulmak yerine büyük resme odaklanmaya çalışın.

YAY (23 KASIM - 21 ARALIK)

Haftanın Mottosu: "Yaratıcılık ve Aşk."
Haftanın en şanslılarından biri sizsiniz! Aşk, çocuklar ve hobiler alanında parlıyorsunuz. Yaratıcı projelerinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Şans oyunları konusunda temkinli olun ancak spekülatif yatırımlarda sezgileriniz sizi yanıltmayabilir.

OĞLAK (22 ARALIK - 20 OCAK)

Haftanın Mottosu: "Köklerin Gücü."
Ev, aile ve yerleşim konuları gündeminizi meşgul edecek. Evinizde bir tadilat veya dekorasyon değişikliği planlayabilirsiniz. Kariyer ve ev arasındaki dengeyi kurmak bu hafta sizi biraz yorabilir. Ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde geçmişin muhasebesini yapabilirsiniz.

KOVA (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Haftanın Mottosu: "Hızlı İletişim."
Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kısa seyahatler ön planda. Zihniniz çok hızlı çalışıyor ve parlak fikirler üretiyorsunuz. Ancak bu hıza yetişmek bazen sinirsel yorgunluğa yol açabilir. Trafikte ve kısa yolculuklarda dikkatli olun. Sözleşmelerde alt metinleri iyi okuyun.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Haftanın Mottosu: "Değerler ve Kazanç."
Kendi öz değerinizi sorguladığınız ve maddi imkanlarınızı artırmak için stratejiler geliştirdiğiniz bir hafta. Yeni bir gelir kaynağı keşfedebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz arttıkça bolluk bereketi de hayatınıza çekeceksiniz. Lüks harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Yıldıray Baştürk'ten Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 13:04
Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A Napoli - Milan maçı bilgileri | Serie A 12:59
TFF play-off tarihlerini belirledi! TFF play-off tarihlerini belirledi! 12:55
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! 12:34
Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... 12:27
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! 12:16
Daha Eski
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! 11:48
Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri 10:55
İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! 10:54
Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor 10:34
Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A 10:34
Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A 10:16