Tarihe geçecek

8. Etnospor Forumu, 29 ülkeden yetkililerin katılımıyla Antalya’da başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ethnosports 2027’nin tarihe geçeceğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
8. ETNOSPOR Forumu Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Ethnosports 2027, geleneksel sporların yeniden yükselişinin simgesi olacak, bu alana güçlü bir ivme kazandırarak kültürler arasında köprü kuran, barış ve dayanışmayı güçlendiren küresel bir hareketin kilometre taşı olarak tarihe geçecektir" dedi. Foruma katılan ve Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Biz çok şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var" diye konuştu. Forum, bugün sona erecek.