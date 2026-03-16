Kadir Gecesi okunması gereken sure

Ziraat Türkiye Kupası
İslam alemi için en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar “Kadir Gecesi’nde hangi sureler okunur, hangi dualar edilir?” sorularına yanıt arıyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu özel gecede Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tövbe etmek büyük önem taşıyor.

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, ibadetlerin en faziletli kabul edildiği gecelerden biridir. Bu nedenle Müslümanlar, bu mübarek geceyi dua, namaz ve Kur'an tilaveti ile değerlendirmeye çalışıyor. Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen sureler arasında Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi yer alıyor. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'den farklı sureler okumak ve bol bol dua etmek de öneriliyor. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği af ve mağfiret duası, Kadir Gecesi'nde en çok okunan dualardan biri olarak kabul ediliyor. Bu özel gecede edilen samimi duaların kabul olacağına inanılıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur? Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ'NDE OKUNMASI GEREKEN SURELER

Bu geceye ismini veren ve gecenin faziletini anlatan Kadir Suresi, en çok okunan suredir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in tamamı veya belirli bölümleri de okunabilir:

Kadir Suresi (İnnâ Enzelnâhü): Bu geceyi anlattığı için bolca okunması tavsiye edilir. Hadislerde bu sureyi 10 kez okuyanın günahlarının bağışlanacağı, 100 kez okuyanın ise dualarının kabul olacağı müjdelenmiştir.

Yasin Suresi: Kur'an'ın kalbi olarak kabul edilir ve manevi feyzi artırmak için okunur.

İnşirah Suresi: Gönül ferahlığı ve dertlerden kurtulmak için 100 defa okunması önerilir.

Duhan, Mülk (Tebareke) ve Nebe (Amme) Sureleri: Kandil gecelerinin vazgeçilmez sureleri arasındadır.

🤲 KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE ZİKİRLER

Peygamber Efendimiz'in (SAV), Hz. Aişe validemize bu gece için öğrettiği en temel dua şudur:

Arapça Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."

Türkçe Anlamı: "Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet."

ZİKİRLER

Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illâllah" (100 defa)

İstiğfar: "Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyk" (100 defa)

Salavat: "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" (100 defa)

Tesbih: "Sübhânallâhi vel-hamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber"

KADİR SURESİ'NİN OKUNUŞU VE ANLAMI

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletül-kadr.

Leyletül-kadri hayrün min elfi şehr.

Tenezzelül-melâiketü verrûhu fîhâ bi-izni rabbihim min külli emr.

Selâmün hiye hattâ matla'il-fecr.

Anlamı:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

