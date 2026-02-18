Canlı altın fiyatları | 18 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altın fiyatları 18 Şubat Çarşamba gününe düşüşle başladı! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa oranla yüzde 0,7 değer kaybederek 7 milyon 280 bin lira seviyesine geriledi. Altın yatırımcılarının "alım fırsatı mı yoksa düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt aradığı bu süreçte, güncel altın piyasası verileri ve ons altın tarafındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. İşte 18 Şubat Çarşamba son dakika altın fiyatları ve Kapalı Çarşı'da son durum...

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:54
CANLI ALTIN FİYATLARI | Dünkü %1,1'lik güçlü yükselişin ardından altın piyasası yeni güne kâr satışlarıyla uyandı. KMKTP bünyesinde gerçekleşen seanslarda standart altının kilogram fiyatı, dün ulaştığı 7 milyon 330 bin lira seviyesinden %0,7 oranında çekilerek 7 milyon 280 bin liraya geriledi. Günün ilk yarısında en düşük 7 milyon 265 bin lira seviyelerini test eden kıymetli metal, küresel piyasalardaki dolar endeksinin toparlanması ve ons altındaki baskı nedeniyle rotasını aşağı çevirdi. Uzmanlar, güvenli limandaki bu dalgalanmanın kısa vadeli bir teknik düzeltme olduğunu belirtirken, yatırımcıların gözü küresel ekonomik verilere çevrilmiş durumda. İşte 18 Şubat 2026 canlı altın fiyatları ve kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.900,82 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.901,72 TL

18 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,72 (Alış) - 43,75 (Satış)

◼EURO: 51,80 (Alış) - 51,88 (Satış)

◼STERLİN: 59,30 (Alış) - 59,37 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 860,7 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 860,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 280 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,96, bileşik getirisi yüzde 35,67 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6070, satışta 43,7817 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 153,687 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,2 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.900,82₺

Gram Altın Satış: 6.901,72₺

Çeyrek Altın Alış: 11.849,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.015,00₺

Yarım Altın Alış: 23.698,00₺

Yarım Altın Satış: 23.994,00₺

Tam Altın Alış: 46.161,31₺

Tam Altın Satış: 47.191,76₺

Ata Altın Alış: 47.603,85₺

Ata Altın Satış: 48.928,88₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.582,54₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.669,65₺

Gümüş Alış: 103,39₺

Gümüş Satış: 103,53₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Şubat Çarşamba günü saat 06,18 itibarıyla alınmıştır.

