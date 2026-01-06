CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

65 yaş aylığı ne kadar oldu, 2026 Ocak'ta kaç TL olacak? soruları sosyal destek ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sıkça soruluyor. Enflasyon farkı ve maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş maaşında artış bekleniyor. Yeni yılda yaşlılık aylığı alan vatandaşların gelirinde yaşanacak değişim, 2026 Ocak zamlarıyla birlikte netleşmiş olacak. Peki, 65 yaş aylığı 2026 ne kadar? 65 yaş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı 6.393,01 TL oldu.

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri, hak sahibinin doğum yılının son rakamına göre her ay düzenli olarak yatırılıyor. Buna göre ödeme günleri şu şekilde belirleniyor:

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar: Ayın 5'inde

1 ve 6 olanlar: Ayın 6'sında

2 ve 7 olanlar: Ayın 7'sinde

3 ve 8 olanlar: Ayın 8'inde

4 ve 9 olanlar: Ayın 9'unda

Belirlenen tarihlerde ödemeler, vatandaşların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hâlihazırda 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ilave bir yasal düzenleme yapılmaması halinde 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak artırılacak. Bu kapsamda yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli aylığının 18.940 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de yapılacak düzenlemenin kabul edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Belirlenen tarihlerde ödemeler, vatandaşların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Ocak 65 yaş maaşı kaç TL?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2026 Ocak zamlı emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre yapılacak. Buna göre:

SSK emeklileri, maaşlarını 17–26 Ocak tarihleri arasında,

BAĞ-KUR emeklileri ise 25–28 Ocak tarihleri arasında,

zamlı olarak hesaplarında görebilecek.

Cimbom'a sürpriz 6 numara!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Arda Güler'e Xabi Alonso'dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...
Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok...
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57