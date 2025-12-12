Banka dışı finans stratejik role sahip

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Banka dışı finans ekosisteminin 2025'te rekor işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 88 büyümeyle 2.5 trilyon lira işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın stratejik rolünü ortaya koyuyor" diye konuştu.