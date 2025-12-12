CANLI SKOR ANA SAYFA
Banka dışı finans stratejik role sahip

Banka dışı finans stratejik role sahip

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalara yer verdi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Banka dışı finans stratejik role sahip

Banka dışı finans ekosisteminin 2025'te rekor işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 88 büyümeyle 2.5 trilyon lira işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın stratejik rolünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

