Enflasyon ne zaman? TÜİK 2025 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları, ülkede birçok kalemde belirleyici unsur olarak etkisini gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları, milyonlarca vatandaş tarafında merakla bekleniyor. Yılın sondan bir önceki verisi olması sebebiyle büyük öneme sahip Kasım ayı enflasyonu, kira zammı ile memur ve emekli zammı ve asgari ücret konusunda en belirleyici unsurlardan olacak. TCMB anketine göre, TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için %23,26'dan %23,49'a, 24 ay sonrası için de %17,36'dan %17,69'a artış yükseldi. 2025 Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 KASIM AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının 11. verisi olan Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankete katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

TCMB ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi. Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.

Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için yüzde 3,8 oldu. TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,28, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,81 oldu. Böylece politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,32'ye yükseldi.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

4 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,25 oldu.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5 olarak hesaplandı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.