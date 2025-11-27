Bugünkü maçlar 27 Kasım Perşembe | Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa'da sahada!

27 Kasım Perşembe günü oynanacak maçların listesi ve yayın bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Sporseverleri bekleyen heyecan dolu Perşembe akşamında, Avrupa'da Türk gecesi yaşanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk edeceği Ferençvaroş karşısında 3 puan hedefliyor. İlk dört haftada iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle yedi puan toplayan sarı lacivertli takımımız, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yolunda avantaj elde etmek istiyor. Konferans Ligi'nde ise liderlik koltuğuna oturarak tarih yazan Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak. İşte bugünün tüm maçları ve yayın bilgileri...

BUGÜNÜN MAÇLARI LİSTESİ 27 KASIM

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg

20:45 Feyenoord - Celtic(TRT Tabii Spor)

20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)

20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo

20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz

23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Genk - Basel

23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon

23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)

23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart

UEFA Konferans Ligi

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports

20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev

20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien

20:45 Sigma Olomouc - Celje

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05

20:45 Zrinjski Mostar - Hacken

23:00 Aberdeen - Noah

23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)

23:00 Drita - KF Shkendija

23:00 Fiorentina - AEK Atina

23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag

23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace

23:00 Rijeka - AEK Larnaca

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)