Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Amsterdam’da oynanacak Ajax - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. UEFA’nın resmi açıklamasına göre, Johan Cruijff Arena’daki karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien, daha önce Avrupa kupalarında birçok kritik mücadelede görev aldı ve deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Ajax-Galatasaray maçının hakemi kim?

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 13:44
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Amsterdam'da oynanacak Ajax – Galatasaray maçının hakemi belli oldu. UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Johan Cruijff Arena'daki karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien, daha önce Avrupa kupalarında birçok kritik mücadelede görev aldı ve deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor.UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Ajax – Galatasaray karşılaşmasının hakemi Fransız Benoit Bastien olarak belirlendi. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak maçta Bastien, oyunun tüm disiplin ve kurallarını denetleyecek. Benoit Bastien, Avrupa kupalarında deneyimli bir isim olarak tanınıyor ve daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvalarda kritik maçları yönetmişti. Ajax ve Galatasaray arasındaki bu zorlu mücadelede, hakem performansı maçın akışı ve sonucu açısından büyük önem taşıyor. UEFA, hakem atamalarında tarafsızlık ve deneyimi ön planda tutuyor. Taraftarlar, Bastien'in maç yönetimini yakından takip edecek. Peki, Ajax Galatasaray maçının hakemi kim olacak? Benoit Bastien kimdir? Detayalr haberimizde...

AJAX GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

BENOIT BASTIEN KİMDİR?

Benoît Bastien17 Nisan 1983 doğumlu Fransız futbol hakemidir. Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir. Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.

