💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 21 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıkladı mı? Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, her Salı, Perşembe ve Pazar günü heyecanla takip ediliyor. Peki, 21 Ekim Salı Süper Loto çekilişi yapıldı mı ve büyük ikramiye kime çıktı? Şans oyunları tutkunları, Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Bu hafta çıkan numaralar hangi şanslı kişiyi zengin etti? Büyük ikramiyeyi kazanan talihli haberimizde açıklandı. Çekiliş sonrası kazanan numaraları öğrenmek isteyenler için 21 Ekim Salı Süper Loto sonuçları detaylı şekilde sunuluyor. Siz de şansınızı deneyebilir ve hangi numaraların büyük ikramiyeyi kazandırdığını görebilirsiniz.

SÜPER LOTO 21 EKİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR (19 EKİM )

13-20-32-35-37-41

👉 Süper Loto 21 Ekim Salı sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto TÜM SONUÇLAR için TIKLA