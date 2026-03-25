Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 25 Mart kazandıran numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Vatandaşlar "Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır, kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 25 Mart tarihli çekiliş sonrası açıklanan sonuçlar, ikramiye dağılımı ve bilen kişi sayılarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 25 Mart Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne kadar devretti? İşte, Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto, 25 Mart Çarşamba günü saat 21:30'da noter huzurunda ve canlı yayında çekildi. İşte haftanın şanslı numaraları:

14-19-40-41-43-78 Joker: 46 Süperstar: 80

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

İnternetten ya da bayiden oynanabilir. Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.