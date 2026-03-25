Ziraat Türkiye Kupası
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 25 Mart kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 25 Mart kazandıran numaralar

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 25 Mart Çarşamba tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye olan 798 milyon 434 bin 257 TL almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu haftanın kazanan numaraları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto 25 Mart 2026 Çarşamba çekiliş sonucu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 21:38
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Vatandaşlar "Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır, kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 25 Mart tarihli çekiliş sonrası açıklanan sonuçlar, ikramiye dağılımı ve bilen kişi sayılarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 25 Mart Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne kadar devretti? İşte, Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto, 25 Mart Çarşamba günü saat 21:30'da noter huzurunda ve canlı yayında çekildi. İşte haftanın şanslı numaraları:

14-19-40-41-43-78

Joker: 46

Süperstar: 80

25 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kupada şampiyon VakıfBank!
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu'na "şah" çekti: Tarhan'la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah...
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i
Kupada şampiyon VakıfBank! Kupada şampiyon VakıfBank! 21:19
Selçuk İnan'ın hayali! Selçuk İnan'ın hayali! 19:29
Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... Lucescu: İki takım da hak ediyor ama... 18:49
İspanya'da ayın golü Arda'nın! İspanya'da ayın golü Arda'nın! 18:07
Fenerbahçe'den çifte antrenman! Fenerbahçe'den çifte antrenman! 17:48
Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! Bizim Çocuklar Romanya maçına hazır! 17:40
Daha Eski
Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! Türkiye Açık Tekvando Turnuvası! 15:49
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i 15:45
Karşıyaka Voleybol yarı finalde! Karşıyaka Voleybol yarı finalde! 15:39
Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... Yılın transfer bombası! G.Saray ve Salah... 15:36
Milli para judoculardan 2 bronz madalya! Milli para judoculardan 2 bronz madalya! 15:31
Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... Enes Ünal: Dünya Kupası'nda oynamak için... 15:27