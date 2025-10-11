İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 || İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman, başvuruları şartları nelerdir? 2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin iş gücü deneyimi kazanması için uygulanıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler? soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizde...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, İŞKUR Gençlik Programı'nda belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapılacak.