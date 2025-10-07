CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesapla!

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesapla!

Emekli maaşları, sigortalı olarak geçirilen yıllar, ödenen prim miktarı ve kazanç düzeyine göre belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A-4B-4C) sistemlerinde hesaplama yöntemleri güncellenmiştir. Aylık bağlama oranı, prim gün sayısı ve prime esas kazanç, maaş tutarını doğrudan etkiliyor. Emeklilik planı yapanlar için, maaş hesaplama formülü ve e-Devlet sorgulama adımları büyük önem taşıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 15:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesapla!

"Emekli maaşı nasıl hesaplanır?" sorusu, emekliliği yaklaşan milyonlarca çalışanın gündeminde. SGK sisteminde maaş tutarları, çalışma süresi, prim günü, kazanç ortalaması ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenir. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında farklı formüller uygulanıyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bu üç döneme ait ayrı ayrı hesaplanan aylıklar toplanır ve güncel katsayılara göre güncellenir. En son aşamada ise, kök maaş belirlenir. Toplam Emekli Maaşı şu şekilde hesaplanır:

Toplam Emekli Maaşı=Emekli Kök Maaşı+Hazine Desteği- Kesintiler

Çalıştığınız süre boyunca brüt maaşlarınızın (Prime Esas Kazançların) enflasyon ve ekonomik büyüme katsayıları ile güncellenmiş ortalamasıdır.

Emekli maaşınızı artırmak için prim gün sayısı, son 3,5 yıllık kazanç ve sigorta türü kritik rol oynar. 2025 SGK verilerine göre, maaş hesaplamasında ortalama brüt kazanç ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) temel alınır.

EN KOLAY MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ NEDİR?

Bireysel maaş hesaplaması için en doğru ve pratik yol, SGK'nın resmi araçlarını kullanmaktır:

  • e-Devlet Portalı: T.C. kimlik numaranız ile giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu / 4A/4B Emekli Aylığı Hesaplama sekmesinden tahmini maaşınızı öğrenebilirsiniz.
  • SGK Uygulamaları: SGK'nın kendi internet sitesinde bulunan emekli maaşı hesaplama araçları da güvenilir bir sonuç verecektir.

G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi!
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için...
DİĞER
Galatasaraylı yıldızın sözleşmesinde iki ayrı çıkış maddesi var! Tüm planları değiştiren karar
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 15:10
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 14:38
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52