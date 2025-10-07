Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı hesapla!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

"Emekli maaşı nasıl hesaplanır?" sorusu, emekliliği yaklaşan milyonlarca çalışanın gündeminde. SGK sisteminde maaş tutarları, çalışma süresi, prim günü, kazanç ortalaması ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenir. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında farklı formüller uygulanıyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bu üç döneme ait ayrı ayrı hesaplanan aylıklar toplanır ve güncel katsayılara göre güncellenir. En son aşamada ise, kök maaş belirlenir. Toplam Emekli Maaşı şu şekilde hesaplanır:

Toplam Emekli Maaşı=Emekli Kök Maaşı+Hazine Desteği- Kesintiler

Çalıştığınız süre boyunca brüt maaşlarınızın (Prime Esas Kazançların) enflasyon ve ekonomik büyüme katsayıları ile güncellenmiş ortalamasıdır.

Emekli maaşınızı artırmak için prim gün sayısı, son 3,5 yıllık kazanç ve sigorta türü kritik rol oynar. 2025 SGK verilerine göre, maaş hesaplamasında ortalama brüt kazanç ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) temel alınır.

EN KOLAY MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ NEDİR?

Bireysel maaş hesaplaması için en doğru ve pratik yol, SGK'nın resmi araçlarını kullanmaktır: