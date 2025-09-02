Son dakika KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır 2025?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken, üniversiteye gidecek öğrenciler, "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, KYK yurt başvuru ekranı hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 10:35
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. KYK yurt başvurularının başladığını duyuran Bakan Bak, öğrencilerin 2-6 Eylül tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebileceğini bildirdi. "KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?" ve "Başvuru ekranına nereden ulaşılır?" soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2025?

KYK yurt başvurusu kyk.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen başvuru işlemlerinin ardından yurda yerleştirilen öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde öncelikle banka aracılığı ile kayıt ücretini ödeyecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK yurt başvuruları hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarını açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.

An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz. Başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

