SINDIRGI beşik gibi sallanıyor | AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 15 Ağustos Cuma günü saat 12.06'da meydana gelen 4,0 şiddetindeki depremin ardından yeni bir şiddetli sarsıntı daha kaydedildi. 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 şiddetindeki depremin etkilerinin sürdüğü bölgede, saat 13.13'te 4,3 şiddetinde yeni bir sismik hareketlilik kaydedildi. Öte yandan 10 Ağustos'tan bu yana bölgede çok sayıda 3'ün üzerinde ve altında deprem kaydedildi.

AFAD DUYURDU: ÖNCE 4,0 SONRA 4,3

AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 4,3 şiddetindeki depremin saat i 13.13i derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Bazı çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD'dan henüz olumsuz bir ihbar yapıldığına ilişkin açıklama gelmedi.

KANDİLLİ 3,9 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise 13.13'te kaydedilen depremin şiddetini 3,9 olarak ölçtü. 5 km derinlikte meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssü Sındırgı, Yaylacık olarak belirlendi.