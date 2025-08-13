AGS SONUÇ EKRANI | 2025 MEB AGS sınav sonuçları açıklandı - TIKLA ÖĞREN

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarına bu yıl ilk kez düzenlediği Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Devlet memuru olma hayali kuran binlerce öğretmenin katılım sağladığı sınavın sonuçları, sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayımlandı. 2025-MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) P2 ve P3 puanları kritik önem taşırken arama motorlarında sorgulanan 'AGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AGS SONUÇ EKRANI | ÖSYM, 2025 MEB AGS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve öğretmenlere, mesleki eğitim verilecek MEB akademisine katılabilmek için AGS ve ÖABT sonuçlarını sorgulamak isteyen öğretmen adayları, sınav sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki AGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte detaylar...

2025 MEB AGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AGS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

1. ADIM: ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi'ne Giriş

ÖSYM'nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr veya https://ais.osym.gov.tr adresine gidin. Alternatif olarak, ÖSYM Mobil Uygulaması'nı kullanabilirsiniz.

2. ADIM: Kimlik Bilgilerinizle Giriş Yapın

T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM AİS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın. Şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğiyle yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

3. ADIM: Sonuçlarınızı Kontrol Edin

Giriş yaptıktan sonra "Sınav Sonuçları" sekmesinden "2025 MEB-AGS Sonuçları"nı seçin. Puanınızı, doğru/yanlış cevap sayılarınızı ve başarı sıralamanızı anında görüntüleyin.

HIZLI ERİŞİM İÇİN MOBİL UYGULAMA

ÖSYM Mobil Uygulaması'nı App Store veya Google Play'den indirerek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sonuçlarınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

NOT: Sonuçlar yalnızca dijital ortamda paylaşılır; fiziksel bir bildirim yapılmaz.

2025 MEB AGS SINAV SONUÇLARI | TIKLA ÖĞREN

ÖSYM DUYURDU: AGS SONUÇLARI AÇILDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ypaılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2025-MEB-AGS: Sınav Sonuçları Açıklandı.

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

