KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİ KONUSU | Kartal Eddie filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Dickon Tolson'un başrollerinde yer aldığı ve Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Kartal Eddie filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kartal Eddie filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kartal Eddie filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kartal Eddie filmi tüm detayları...

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDİE OYUNCULARI KİM?