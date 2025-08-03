Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | 2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ

Yeni ekonomik dönemin ilk sinyali niteliğindeki Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci yarısına ait ilk enflasyon oranını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor. Açıklanacak rakamlar, yalnızca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde değil, aynı zamanda kira artışlarında da temel rol oynayacak. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar ise "Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" gibi konuları incelemeye devam ediyor. İşte, Temmuz ayı enflasyon verileri hakkında öne çıkan detaylar...

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıklarından biri olan Temmuz ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona eriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği verileri 4 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10.00'da resmî olarak duyuracak. Bu rakamlar, memur ve emekli maaş artışlarından kira sözleşmelerine kadar geniş bir alanda belirleyici olacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ

AA Finans'ın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ortalama yüzde 2,34 artacağını öngörüyor. Ankete göre ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 arasında değişirken, bu veriler doğrultusunda yıllık enflasyonun yüzde 35,05'ten yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri de dikkat çekici. Temmuz ayı itibarıyla 2025 sonu için yıllık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 30,32 olarak hesaplandı. Bu beklentiler, yılın kalan aylarında enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceğine işaret ederken, özellikle fiyat istikrarı ve alım gücü açısından da önemli ipuçları veriyor. Açıklanacak kesin veriler, ekonomi yönetiminin politika adımları açısından da belirleyici olacak.