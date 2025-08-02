DGS SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2025 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2025 DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce ön lisans mezunu, eğitimini lisansa tamamlamak için sonuçları merakla bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, sınav süreci ve detayları sizler için derledik.

2025 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü olarak belirlendi. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) veya AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

DGS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolayca sorgulanabilir. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabiliyor. Sonuç belgesinde, adayın sınav puanı, başarı sıralaması ve tercih yapma hakkı gibi bilgiler yer alacak.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci genellikle eylül ayının ilk haftasında başlar. ÖSYM, 2025 DGS tercih takvimini sonuçlarla birlikte duyuracak. Adaylar, ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan lisans programları listesinden tercihlerini yapacak.

DGS NEDİR? NE İŞE YARAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu yıl 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavda sayısal ve sözel yetenek testleri yer aldı. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercihlerini yaparak lisans programlarına yerleşme şansı elde edecek.