Başkan Erdoğan’dan Etnospor’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan 'Aile Obası'nı da beraberindeki heyetle gezdi. Ziyarette, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.