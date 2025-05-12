En anlamlı açılış

Pendik'te Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yaşatılacağı 'Mattia Ahmet Spor Kompleksi' açılışı dün yapıldı. Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'nin katıldı. Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Yas sürecine giremeden, bir Ahmet gitti, diğer Ahmetler gitmesin diye büyük bir mücadele ile karşı karşıya kaldım. Hala ayakta durmaya çalışıyorum" dedi. Bakan Osman Aşkın Bak, "Ahmet kardeşimizi 85 milyon olarak iyi tanıdık. Öylesine cesur bir gencimizin hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Cumhurbaşkanımız bu konuyu yakından takip ediyor" diye konuştu.

TOPLUMSAL BİR MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu tesisi açmak sadece spor adına bir iş değil, bana göre toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Mattia Ahmet'in ismi bu tesiste yaşayacak olsa da evladımızın ismi 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi" dedi.