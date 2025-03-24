Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? | Başkan Erdoğan...

24 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, önemli gündem maddeleriyle tamamlandı. Türkiye'nin merakla beklediği konular arasında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada önemli noktalara değinirken, gözler bayram tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevabı...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2025?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise henüz açıklanmadı.
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