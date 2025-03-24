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Haberler Haberler Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? | Başkan Erdoğan...

Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? | Başkan Erdoğan...

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği "Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada önemli noktalara değinirken, vatandaşlar bayram tatili hakkında herhangi bir gelişmenin olup olmadığını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 18:27
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Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? | Başkan Erdoğan...

24 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, önemli gündem maddeleriyle tamamlandı. Türkiye'nin merakla beklediği konular arasında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada önemli noktalara değinirken, gözler bayram tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili belli oldu mu 2025? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevabı...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2025?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise henüz açıklanmadı.

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