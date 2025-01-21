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Haberler Haberler AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL ilk dönem sınavları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Sonuçlara ilişkin bekleyiş sürerken uzun süredir beklenen haber geldi. Peki, Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 00:30
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AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı. Sınav sonuçlarına ilişkin süren bekleyiş ise sona erdi. Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler başarı puanlarını "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden giriş yaparak öğreniyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

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