YAPRAK SARMASI TARİFİ | Yaprak Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

YAPRAK SARMASI TARİFİ | Yaprak sarması, Türk mutfağının en çok sevilen yemeklerinden biri olarak sofralarda özel bir yere sahip. Hem lezzeti hem de pratik yapımıyla herkesin beğenisini kazanan yaprak sarmasının tarifini merak edenler, arama motorlarında 'Yaprak sarması tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'na göz atıyor. İşte detaylar...

YAPRAK SARMASI TARİFİ |

Malzemeleri:

500 gram tokat yaprağı

1 adet limon

Zeytinyağı

İç harcı;

2 orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

Maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Nane

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

📍 Öncelikle yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.

📍 Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir.

📍 Üzerine zeytinyağı dökülür.

📍 Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.

📍 Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.

📍 Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.

📍 Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.

Püf Noktaları:

📍 Yapraklar fazla tuzlu ise 1 gece önceden sıcak suda bekletebilirsiniz. İç harcını hazırlarken yaprakların tuz oranına bakıp tuz ilave etmelisiniz.

📍 Yapraklarınıza iç harcı çok fazla koymamaya dikkat etmelisiniz. Pirinçler pişerken şişeceği için yapraklarınız yırtılabilir.