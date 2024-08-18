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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ağustos Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Ağustos Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Ağustos Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 17:42
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ağustos Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 18 Ağustos Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 18 Ağustos Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Ağustos Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 18 Ağustos Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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