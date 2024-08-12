Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? | 2024 Meteor Yağmuru bu gece mi?

Türkiye'den de izlenebilecek olan Perseid meteor yağmuru ve detayları merak ediliyor. Bu gök olayını çıplak gözle takip etmek isteyenler şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gidilmesi öneriliyor. Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor Yağmuru bu gece mi? sorularının yanıtları araştırılırken merak edilenleri sizler için derledik.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos Pazartesi gecesini 13 Ağustos Salı gününe ulaştıran gece zirveye ulaşacak.

Bilim insanlarına göre Perseid meteor yağmurunun en net gözlemleneceği an 13 Ağustos Salı sabahı saat 04:00 civarı olacak.

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmuru, her yıl yazın ortasında görülen bir meteor yağmurudur. Bu olay, Perseus takımyıldızı yönünden gökyüzüne düşen meteorların oluşturduğu etkileyici bir ışık şovuna yol açar. Perseid'lerin zirve noktası genellikle 12-13 Ağustos civarındadır.

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinden gelen toz ve partiküllerin Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur. Bu partiküller, atmosferle çarpıştıklarında yanar ve gökyüzünde ışık izleri bırakır. Bu ışık izlerine "kuyruklu yıldız" olarak adlandırılan meteorlar denir.

Perseid'ler genellikle hızlı hareket ederler ve bu nedenle gökyüzünde uzun, parlak izler bırakabilirler. Genellikle saatte 50-100 meteora kadar gözlemlenebilir ve bu da onları amatör astronomlar ve gökyüzü gözlemcileri için oldukça çekici kılar. Perseid meteor yağmuru, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği koşullarında en iyi şekilde izlenir.