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İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ | Pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, püf noktaları

Türk mutfağının klasik haline gelmiş, sevilen lezzetlerinden biri olan işkembe çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan işkembe çorbasının tarifi, Kurban Bayramı'nın gelişiyle en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte işkembe çorbası malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 07:19
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İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ | Pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, püf noktaları

İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olan işkembe çorbası, vücudu ısıtan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin olarak bilinir. Ayrıca, işkembe çorbası kolajen ve mineraller açısından zengindir, bu nedenle sağlık açısından da faydalıdır. Peki pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları...

PRATİK VE HIZLI İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İşkembe Çorbası Malzemeleri

  • 500 gram işkembe
  • 1 baş sarımsak
  • 1 su bardağı sirke
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Tuz, karabiber
  • Limon suyu (isteğe bağlı)

İşkembe Çorbası Yapılışı

  • İşkembeyi iyice temizleyin ve birkaç kez yıkayın.
  • Bir tencerede su kaynatın, işkembeyi ekleyip yaklaşık 30 dakika haşlayın. Haşlama suyunu dökün ve işkembeyi yeniden yıkayın.
  • Temizlenen işkembeyi küçük parçalara doğrayın.
  • Bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.
  • Kavrulan una su ekleyin ve karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
  • Doğranmış işkembeyi ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Bir kapta ezilmiş sarımsak, sirke ve limon suyunu karıştırarak sos hazırlayın.
  • Çorbayı yaklaşık 1 saat kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
  • Servis sırasında hazırladığınız sarımsaklı sirke sosunu çorbaya ekleyin.

İşkembe Çorbası Püf Noktaları

  • İşkembenin kokusunu gidermek için sirke ve tuzlu su ile iyice yıkamak önemlidir.
  • Unun topaklanmaması için sürekli karıştırarak kavurmak ve ardından suyu yavaş yavaş eklemek önemlidir.
  • Çorbanın lezzetini artırmak için sirke, sarımsak ve limon suyu gibi malzemeler eklenir.

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