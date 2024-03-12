YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | YÖKDİL/1 ÖSYM sonuçları açıklandı

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1), 25 Şubat Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri istendi. ÖSYM, Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. İşte ÖSYM 2024-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, YÖKDİL/1 sonuçlarının 12 Mart Salı günü adayların erişimine açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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