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YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | YÖKDİL/1 ÖSYM sonuçları açıklandı

ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki 25 Şubat Pazar günü yapıldı. Yılda 2 kez düzenlenen ve katılan öğrencilerin yabancı dil seviyesini belirleyen YÖKDİL'e katılan adaylar, sınav sonuçlarına bakmak için sorgulamalara başladı. ÖSYM 2024 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 13:00
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YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | YÖKDİL/1 ÖSYM sonuçları açıklandı

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1), 25 Şubat Pazar günü, saat 10.00'da yapıldı. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri istendi. ÖSYM, Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. İşte ÖSYM 2024-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, YÖKDİL/1 sonuçlarının 12 Mart Salı günü adayların erişimine açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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