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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2024? | Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinde detaylar netleşti. Yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri, yüzde 50 zamlandı. Bu haberin ardından emekli bayram ikramiyesi ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Çalışan emekliye ikramiye var mı 2024? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:47
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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2024? | Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2024? | 16 milyon emeklinin beklediği düzenleme TBMM'de onaylandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez emeklilere verilen bayram ikramiyesi, yüzde 50 zamlanarak 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. SSK ve BAĞKUR emeklisi, 4A, 4B, 4C emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Çalışan emekliye ikramiye var mı 2024? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?' sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2024?

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verilen 5.000 TL tutarındaki ikramiyelerden çalışan emeklilerin yararlanamayacağı belirtilmişti. Ancak daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de bu ikramiyeden yararlanacağını açıklamış, böylece 16 milyon emekliye 5 bin TL tutarında Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmişti. Bu kapsamda yıl içinde verilecek bayram ikramiyelerinden çalışan emeklilerin de yararlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.

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