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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN 2024? Meclis'te onaylandı: Emekliye bayram ikramiyesine zam geldi!

Milyonlarca emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez aldığı ikramiyede yapılacak artış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. SSK ve BAĞKUR emeklisi, 4A, 4B, 4C emeklilerin alacağı bayram ikramiyesinde detayların netleşmesinin ardından 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2024? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?' soruları da cevap buldu. Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN 2024? Meclis'te onaylandı: Emekliye bayram ikramiyesine zam geldi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | 16 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Emekliye bayram ikramiyelerinin artırılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen emekli ikramiyesinin de içinde içinde yer aldığı yargı paketinin kabul edilmesiyle emeklilerin sorduğu 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2024? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?' soruları yanıtlandı. İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Sabah'ın haberine göre, kabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 3, Kurban Bayramı'nda 3 bin TL alacak emeklilere 2024 yılı içinde toplamda 6 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2024?

İlk ikramiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkramiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor. İkinci ikramiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.

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