Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları başlarda yer alıyor. Müminler Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? sorguları yapıyorlar. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

ADAK NE ZAMAN KESİLMELİDİR?

Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi hâlinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 3/735-738; 6/332-332). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir (Kâsânî, Bedâi', 5/93-94).

Eğer udhiyye yani kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken kurban adanmışsa bunun kurban bayramı günlerinde; hedy yani harem bölgesinde kesilecek bir kurban adanmışsa bunun da harem bölgesinde kesilmesi gerekir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/333). Bunların dışındaki adak kurbanlarının herhangi bir yer ve zamanda kesilmesi caizdir. Dolayısıyla adak kurbanlarının mutlaka kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bu yöndeki kanaatler, dinî bir temele dayanmamaktadır.

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