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Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? sorularının yanıtları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 00:10 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 00:20
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Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları başlarda yer alıyor. Müminler Adak ne zaman kesilmelidir? Dilek olmadan önce mi, olduktan sonra mı adak adanır? sorguları yapıyorlar. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

ADAK NE ZAMAN KESİLMELİDİR?

Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi hâlinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 3/735-738; 6/332-332). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir (Kâsânî, Bedâi', 5/93-94).

Eğer udhiyye yani kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken kurban adanmışsa bunun kurban bayramı günlerinde; hedy yani harem bölgesinde kesilecek bir kurban adanmışsa bunun da harem bölgesinde kesilmesi gerekir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/333). Bunların dışındaki adak kurbanlarının herhangi bir yer ve zamanda kesilmesi caizdir. Dolayısıyla adak kurbanlarının mutlaka kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bu yöndeki kanaatler, dinî bir temele dayanmamaktadır.

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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