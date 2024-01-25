Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası'nın merakla beklenen yılın ilk faiz kararı açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikalı Kurulu, toplantının ardından Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden faiz kararını açıkladı. Peki Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:20
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 42,50'ye çıkaran Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU 2024?

Ocak ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 25 Ocak 2024 Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından faiz 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkartıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum... Devamını Oku BUNU DA OKU

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı politika faizi 250 baz puan artırıldı. Böylece faiz yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

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