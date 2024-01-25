DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? 25 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL OLDU? | 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 30,26 (Alış) - 30,27 (Satış)

EURO: 33,06 (Alış) - 33,08 (Satış)

STERLİN: 38,46 (Alış) - 38,65 (Satış)

1 DOLAR = 30,27 TL

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👉26 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.964,57₺

Gram altın satış: 1.964,87₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.343,00₺

Çeyrek altın satış: 3.385,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.686,00₺

Yarım altın satış: 6.739,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.330,00₺

Tam altın satış: 13.438,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.607,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.813,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.699,00₺

Ata altın satış: 13.787,00₺

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 28 Ocak Perşembe günü saat 14.05 itibarıyla alınmıştır.