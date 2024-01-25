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DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? 25 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

25 Ocak Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Para Politikası Kurulu'nun kararıyla politika faizi, 250 baz puan artış ile yüzde 45'e yükseldi. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:10
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DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? 25 Ocak Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL OLDU? | 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 30,26 (Alış) - 30,27 (Satış)

EURO: 33,06 (Alış) - 33,08 (Satış)

STERLİN: 38,46 (Alış) - 38,65 (Satış)

1 DOLAR = 30,27 TL

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👉26 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.964,57₺

Gram altın satış: 1.964,87₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.343,00₺

Çeyrek altın satış: 3.385,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.686,00₺

Yarım altın satış: 6.739,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.330,00₺

Tam altın satış: 13.438,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.607,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.813,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.699,00₺

Ata altın satış: 13.787,00₺

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 28 Ocak Perşembe günü saat 14.05 itibarıyla alınmıştır.

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