Haberler Haberler GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 24 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 24 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Ocak | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta 24 Ocak puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 24 Ocak? | Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 24 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Ocak Salı tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta 10 altın bilezik kazanan isim Yeşim gelin oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararı olay yaratmıştı! Yeni adresini duyurdular: Sürpriz takıma gidiyor...
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu?
F.Bahçe 3 puan aşkına! İşte Kartal'ın Başakşehir 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE MÜJDE
SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? İşte o tarih
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:20
İki isim yolda İki isim yolda 01:18
Başakşehir'de flaş ayrılık! Başakşehir'de flaş ayrılık! 00:59
Başakşehir'de flaş ayrılık! Başakşehir'de flaş ayrılık! 01:02
İki isim yolda İki isim yolda 01:14
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:16
Daha Eski
Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama... Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama... 00:38
Toroğlu değerlendirdi! Rashica'ya yapılan müdahale penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Rashica'ya yapılan müdahale penaltı mı? 00:38
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 00:38
G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor 00:38
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 00:39
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:39