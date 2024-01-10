REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024? | Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024? | Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir. Müslümanların, dualar ettiği, ibadetlerini artırdığı ve Allah'tan af, mağfiret ve rahmet diledikleri bugünü oruçlu olarak geçirmek isteyenler ise, 'Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2024 Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?

Regaip Kandili'nde oruç tutma konusunda İslam'da genel bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani, Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Ancak, pek çok Müslüman bu geceyi daha fazla ibadetle değerlendirmek amacıyla nafile oruç tutmayı tercih eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ise bu konudaki açıklaması şu şekildedir:

"Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Recep ayı, dinimizde önemli bir aydır. Peygamberimiz (s.a.s.) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandili'nde de oruç tutmak sünnettir. Kandil geceleri, Müslümanlar için önemli gecelerdir. Bu gecelerde ibadet etmek, dua etmek, Kur'an okumak ve iyilik yapmak çok faziletlidir."

2024 REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?

Regaip Kandili'nde oruç tutmak, nafile oruçtur. Yani farz değildir, ancak sevabı çoktur. Bu oruç, Regaip Kandili'nin olduğu gün tutulabileceği gibi, bir gün öncesinden de tutulabilir. 2024 yılında Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir. Regaip Kandili'ni oruçlu olarak geçirmek isteyenler, 10 Ocak Çarşamba günü 11 Ocak Perşembe gününe bağlayan gecede sahur yaparak kandil gününü oruçlu geçirebilirler.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili orucunun niyeti için şu açıklamayı yapmıştır:

"Regaip Kandili orucu, nafile bir oruçtur. Bu oruç için, 'yarınki Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde niyet etmek yeterlidir. Ayrıca, 'Allah rızası için Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde de niyet edilebilir."

Bu nedenle, Regaip Kandili orucu tutacak olan kişiler, yukarıdaki şekilde niyet ederek oruçlarını tutabilirler. Niyet etmek için, sahura kalkmak ve oruç tutmaya niyet etmek yeterlidir.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ İLE İLGİLİ HADİSLER

Regaip Kandili orucunun faziletiyle ilgili olarak bazı hadisler bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Recep ayından bir gün oruç tutana, Allah o günün sevabını, bir ay oruç tutmuş gibi verir." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 2/222)

Bu hadislerden anlaşıldığı üzere, Regaip Kandili'nde oruç tutmak, oldukça sevaptır. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek, Allah'a yaklaşmak ve sevap kazanmak için bir fırsattır.