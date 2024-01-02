Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Ocak Salı 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Ocak Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Ocak Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Ocak Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 149 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 22:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 22:10
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Ocak Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Ocak Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Ocak Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Ocak Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

2 OCAK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 2 Ocak Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi olan şanslı numaralar şunlar oldu:

55 - 51 - 58 - 59 - 31 - 17

👉 Süper Loto 2 Ocak Salı sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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