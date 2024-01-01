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JAPONYA DEPREM SON DAKİKA - Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı! Tsunami uyarısı

Sık sık deprem yaşayan ülkelerden biri olan Japonya'da 5,7 ve 7,4 şiddetinde depremler meydana geldi. Depremlerin ardından tsunami uyarısı verildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 12:31
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JAPONYA DEPREM SON DAKİKA - Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı! Tsunami uyarısı

Depremle yaşayan ülkelerin başında gelen Japonya'da arka arkaya 2 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Depremlerin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI!

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu. Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

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