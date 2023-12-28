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SON DAKİKA ENGELLİ MAAŞLARI 2024 | Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı engelli maaşları

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler engelli maaşlarına çevrildi. Yeni yılda uygulanacak olan engelli maaşı miktarı merak ediliyor. Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtı sorgulanırken 2024 yılı zamlı engelli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 22:18 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 22:40
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SON DAKİKA ENGELLİ MAAŞLARI 2024 | Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı engelli maaşları

2024 yılı asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte pek çok alanda da maaş miktarları güncellenecek. Yeni yılda engelli maaşları merak ediliyor. Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı engelli maaşları son dakika 2024 rakamları ile ilgili detayları sizler için derledik.

2024 ENGELLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Engelli maaşı, enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oluyor. Enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanmasıyla engelli aylığı da netleşecek.

ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahminlere göre; yüzde 40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. yüzde 30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, yüzde 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, yüzde 40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve yüzde 45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

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