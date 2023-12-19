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AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açıköğretim sınav sonuçları sorgula e-Devlet

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılsu. Sınava katılan binlerce aday, 35 baraj puanının ve çan eğrisinin üzerinde puan almak için birbiriyle yarışırken AÖF, sınav sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 07:44
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AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açıköğretim sınav sonuçları sorgula e-Devlet

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları için beklenen an geldi. 9-10 Aralık'ta yapılan ve vize sınavları olarak da bilinen ara sınavlara katılan binlerce aday, geçme notunu yüzde 30 oranında etkileyen ara sınavlarda birbiriyle yarıştı. 35 baraj puanının yanı sıra çan eğrisi de uygulanan Açıköğretim Fakültesi sınavlarının erişime açılmasının ardından arama motorlarında 'AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı 2023 ve Açıköğretim sınav sonuçları sorgula e-Devlet' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

👉AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takviminde, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavların sonuçları erişime açıldı. Üniversite'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023-2024 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

👉AÖF sınav sonuçları sorgulamak için tıklayın👈

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

📅Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

📅Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

📅Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

📅Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

📅Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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