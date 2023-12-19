AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN? | 2023-2024 Açıköğretim finaller ne zaman başlıyor?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN? | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınavlarının sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarını gören öğrenciler final tarihleri için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için dönem sonu sınavlar için takvimi paylaşırken AÖF final sınavları ne zaman? 2023-2024 Açıköğretim finaller ne zaman başlıyor? soruları da cevap buldu. İşte detaylar...

2023-2024 AÇIKÖĞRETİM FİNALLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sınav Duyurusu yayınlandı. Açıklamaya göre AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

👉AÖF vize sınav sonuçları sorgulamak için tıklayın👈

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz sınav yerleri hakkında bir duyuru yayınlanmadı. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

👉AÖF ara sınav sonuçları sorgulamak için tıklayın👈

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

📅Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

📅Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

📅Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

📅Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

📅Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024