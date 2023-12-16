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İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2023

16 Aralık 2023 Cumartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 40'ın üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 41.71 ölçüldü. İşte 16 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:50
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İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 16 Aralık 2023

BARAJ DOLULUK ORANI 16 ARALIK İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 10.66 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 87,12 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Aralık 2023 Cumartesi günü yüzde 41,71 olarak ölçüldü.

💦16 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Aralık Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %65,83

🚿 Darlık Barajı: %58,22

🚿 Elmalı Barajı: %87,12

🚿 Terkos Barajı: %24,93

🚿 Alibey Barajı: %51,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %25,73

🚿 Sazlıdere Barajı: %22,7

🚿 Istrancalar Barajı: %29,1

🚿 Kazandere Barajı: %11,71

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,66

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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