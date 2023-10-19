Filistin mesajı sonrası Benzema'ya Fransa'da şok suçlama!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" şeklinde bir payalşım yaptı. Cezayir asıllı Fransız oyuncunun bu paylaşımı Fransa'yı ayağa kaldırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor" açıklamasını yaptı.

Darmanin'in yanı sıra milletvekillerinden de Benzema için çağrıda bulunuldu. Valerie Bouay, Karim Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu. Benzema, Darmanin ve Bouay'e henüz yanıt vermedi.