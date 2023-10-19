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İsrail’in saldırıları sonrası Cezayir'deki tüm sportif faaliyetler askıya alındı

Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze saldırılarının ardından Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin halkına destek kapsamında tüm sportif faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:38
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İsrail’in saldırıları sonrası Cezayir'deki tüm sportif faaliyetler askıya alındı

Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Cezayir'de yerel lig müsabakalarının, cuma günü yeniden başlaması planlanıyordu.

Federasyon söz konusu kararı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan ve yüzlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanan saldırısının üzerine aldı.

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