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HAC ÖN KAYIT EKRANI 2023 e-DEVLET | Hac ön kayıt başvuru tarihleri, ücreti, nasıl başvurulur?

İslamiyet'in 5 şartından biri olan Hac ibadeti için ön kayıt başvuruları devam ediyor. 2024 yılında da yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olan başvurularda, ilk kez kayıt yaptıracak adaylar için ön kayıt ücreti de bulunmaktadır. Peki Hac ön kaydı nasıl, nereden yapılır? Hac ön kayıt başvuru tarihleri, ücreti nedir, nasıl başvurulur? İşte Hac ön kayıt ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:21
HAC ÖN KAYIT EKRANI 2023 e-DEVLET | Hac ön kayıt başvuru tarihleri, ücreti, nasıl başvurulur?

HAC ÖN KAYIT 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülen Hac işlemleri için ön kayıt başvuruları devam ediyor. İslamiyet'in 5 şartından biri olan ve ekonomik durumu iyi olan erişkin kişilere farz kılınan Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, ön kayıt başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyor. Peki Hac ön kayıt başvuru tarihleri, ücreti nedir, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

2023 HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN (e-DEVLET)

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ - SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt tarihlerinin 13 Eylül - 11 Ekim 2023 olarak açıkladı.

HAC ÖN KAYIT NASIL BAŞVURULUR?

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ö kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracaklar için ücret 450 lira olarak açıklanmıştır. Ödeme anlaşmalı bankalar üzerinden yapılacaktır. (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım)

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

  • Albaraka Türk Katılım,
  • Emlak Katılım,
  • Kuveyt Türk Katılımı,
  • Türkiye Finans Katılım,
  • Türkiye Halk Bankası,
  • Türkiye Vakıflar Bankası,
  • T.C Ziraat Bankası,
  • Vakıf Katılım
  • Ziraat Katılım

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